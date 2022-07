Kisah Perjalanan Hidup Wonwoo Idol KPop yang jadi Trending Topik di Twitter Hari ini

BANGKAPOS.COM---Tagar#keepsmilingforwonwooday trending di twitter hari ini.

Setelah ditelusuri bangkapos.com, ternyata tagar tersebut diperuntukkan oleh Wonwoo member Boy Grup SEVENTEEN yang berulang tahun hari ini, Minggu 17 Juli 2022.

Para pengemarnya beramai-ramai mengucapkan selamat kepada aktris korea selatan yang berada di bawah naungan agensi Pledis Entertaiment ini.

"Happy birthday to SEVENTEEN's funny, handsome, and talented Wonwoo. Here's to many more years of happiness," tulis akun @Koreaboo.

Wonwoo berulang tahun ke-26.

Wonwoo memiliki nama asli Jon Won Woo.

Ia lahir pada lahir di Changwon, Gyeongsang, Korea Selatan pada 17 Juli 1996.

Berdasarkan tanggal lahirnya, Wonwoo diketahui berzodiak Cancer.

Wonwoo memiliki adik laki-laki bernama Jeon Bohyuk.

Keinginannya menjadi penyanyi sudah muncul ketika ia menonton TV saat masih kecil.