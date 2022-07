Lomba Daring Pesona PTKN Ke 1, IAIN SAS Bangka Belitung Turunkan 3 Cabang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Opening Ceremony Cabang Lomba daring pada kegiatan Pekan Seni dan Olahraga Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Pesona I PTKN) 2022 dibuka secara resmi oleh Pelaksana harian (Plh) Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H Rosihan Anwar, MAg CHS. di Gedung Abdjan Soelaeman, Kampus I, Kamis (14/07/2022) yang lalu.

Acara pembukaan Cabang Lomba Seni Daring dihadiri oleh para Wakil Rektor, Kepala Biro, delegasi Forum Wakil Rektor III, official dan admin PTKN serta para juri yang terdiri dari utusan PTKN, profesional yang memiliki sertifikat dan sangat kompeten di bidangnya Pesona perdana yang mengambil tema Harmony in Diversity ini diikuti oleh 58 PTKIN dengan 4181 mahasiswa yang telah mendaftar by number dan 3455 by name.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 13-15 Juli 2020 tersebut merupakan ajang penjurian cabang lomba Seni setelah peserta pada tahap sebelumnya telah menyerahkan video hasil tampilannya beserta persyaratan lainnya.

Selanjutnya akan diumumkan 6 finalis yang diumumkan pada 17 Juli dan akan tampil secara luring pada 8 sd 13 Agustus 2022 untuk penentuan juara.

Prof .Dr. Ahmad Fathonih MAg selaku ketua pelaksana menyampaikan bahwa PESONA sebenarnya transformasi dari kegiatan yang semula bernama Pekan ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) terkhir dilaksanakan di UIN Malang tahun 2018, kemudian dikembangkan menjadi dua even, yaitu Olimpiade Agama Sains dan Riset (OASE) dan Pekan Seni Olahraga Mahasiswa Nasional (PESONA).

Mempererat silaturahim antarmahasiswa PTKN se-Indonesia dan memberikan kontribusi untuk kemajuan prestasi bidang seni dan olahraga guna menghasilkan calon penerus kepemimpinan bangsa yang berdedikasi tinggi dengan segenap potensi dan keterampilan.

Ketua Panitia Lokal IAIN SAS Bangka Belitung Drs. H. Ika Robiantari, M.Pd.I yang berkesempatan menghadiri Opening Ceremony Cabang Lomba Seni Daring PESONA PTKN 2022 dan Pada cabang Seni IAIN SAS Bangka Belitung hanya turun pada 3 cabang diantaranya, Puitisasi Al Qur’an, Film Pendek,dan Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ).

“sementara kita hanya mengikutkan peserta untuk cabang-cabang yang ada SDM nya dan sekira berpeluang saja, mengingat anggaran yang ada”, ujar Ika Robiantari. (Advertorial)