Terungkap Anya Geraldine Punya Dua Akun Instagram, Isi dan Follower-nya Bak Langit dan Bumi

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine ternyata memiliki dua akun Instagram. Ia baru-baru ini memosting akun keduanya.

Hal ini diketahui lewat status Insta Story Instagram miliknya.

"How i miss my secound acount, new post," kata Anya Geraldine.

Nama akun tersebut adalah @agrldn.

Beda dengan akun @anyageraldine memiliki pengikut sebanyak 11 juta, akun @agrldn memiliki 19.8K pengikut.

Sebuah foto memerlihatkan dirinya menggunakan bikini hijau di sebuah jeti.

Di depannya membentang laut yang bening, bukit dan pantai.

"Kulit hitam akan memudar tetapi kenangan akan bertahan selama selamanya," kata dia.

Mengapa Anya Geraldine punya dua akun?

