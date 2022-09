Cantiknya Luna Maya Bak Princess, Intip 3 Potretnya di Sini

BANGKAPOS.COM -- Aktris, model sekaligus presenter tanah air, Luna Maya memang selalu menarik untuk selalu dikulik kisahnya.

Ya, tak terkecuali dengan aktivitas Luna Maya baru-baru ini.

Lewat akun Instagram miliknya, Luna Maya membagikan tampilan visual dirinya bergaya seperti boneka Princess.

Unggahan wanita kelahiran Denpasar ini pun mendapat beragam komentar dari para sesama rekan artis dan fans.

Foto yang diunggah oleh Luna Maya terdapat tulisan 'She turn the rain into rainbow'.

Diantara unggahan tersebut terdapat dari pemilik centang biru yakni:

"princess" tulis @dinar_candy

"Mateeek cantik amaaaat" komentar @kartikadewi20

"eitssssss cakep banget woiii" tulis @imeyliem

"Masya allah gak ngerti lg sama cantiknya" komen @nuraini_nhety