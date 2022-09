BANGKAPOS.COM - BBM Naik, Inilah Daftar Harga Motor Listrik, Harga Mulai Rp 11 Juta, Jarak Tempuh Bisa 120 KM

Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9/2022).

Harga BBM Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian Solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, serta Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Di tengah kenaikan harga BBM, masyarakat bisa mencoba alternatif menggunakan motor listrik. Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dinilai dapat menghemat pengeluaran harian dan berdampak baik bagi udara yang bersih.

Pada segmen roda dua, dalam keadaan saat ini, penghematan dimaksud bisa mencapai 50 persen dibandingkan kendaraan konvensional alias yang memakai bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, menggunakan kendaraan listrik disebut bisa membantu penghematan subsidi hingga Rp 600 miliar per tahun.

Namun demikian, harga motor listrik dan ketersediaan fasilitas pengisian daya listrik umum (SPKLU) maupun penukaran baterai umum (SPBKLU) masih menjadi alasan utama masyarakat enggan berpindah ke motor listrik.

Lantas berapa harga motor listrik di Indonesia?

Harga motor listrik

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya, berikut beberapa merek motor listrik di Indonesia serta rincian harganya.

1. Gesits