Harga TBS Kelapa Sawit Masih Belum Normal, Anggota DPRD Babel Bakal Sidak Perusahaan Kelapa Sawit

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani per Senin (12/9/2022) mencapai 1.500-1.600 per kilogram.

Harga ini dikatakan petani masih belum dapat memberikan keuntungan banyak di tengah naiknya harga BBM bersubsidi.

"Harga TBS Kelapa Sawit satu bulan terakhir ini belum memberikan keuntungan ke petani dengan naiknya BBM subsidi, dan pupuk yang masih mahal," kata Petani Sawit asal Desa Jeriji, Bangka Selatan Yanto, kepada Bangkapos.com, Senin (12/9/2022).

Dia mengharapkan dengan naiknya harga BBM seharusnya berdampak pula dengan harga TBS Kelapa Sawit.

"Tetapi harganya masih Rp 1.500 per kilogram, seharusnya Rp 2.500 per kilogram, itu baru petani dapat untung, kalau harga saat ini masih rendah," keluh Yanto.

Terpisah, Anggota DPRD Bangka Belitung, Beliadi, mengatakan, pihaknya bakal melakukan sidak ke perusahaan kelapa sawit (PKS) untuk melihat secara langsung harga di tingkat pabrik dan berapa harga diambil dari petani.

"Kita sedang menyoroti terkait harga TBS baik di pihak pabrik kelapa sawit maupun di pihak mitra harus dibereskan. Kami ingin menyerap informasi yang terjadi di lapangan saat ini masih banyak pabrik yang membeli TBS di bawah ketetapan harga," ungkap Beliadi kepada Bangkapos.com, Senin (13/9/2022).

Menurutnya, penetapan itu telah dilakukan pemerintah provinsi, tetapi masih banyak mitra PKS sebagai pemilik delivery older (DO) yang ada kerja sama, membeli dengan selisih harga sangat jauh.

"Misal ada salah satu PKS membeli di harga Rp 1.500 per kg ke pemilik delivery older (DO) atau mitra PKS tapi mitra tersebut baik koperasi atau badan hukum swasta membeli ke masyarakat di bawa Rp 900 per kg, ini kurang elok. Menurut saya koperasi atau mitra PKS terlalu besar mengambil untung, begitu juga dengan perusahaanya sendiri. Harga yang ditetapkan provinsi Rp 1.800 per kilogram dibeli di bawah itu ini juga menyalahi ketetapan," tegasnya.

Sehingga, dirinya minta kedua belah pihak ini harus diberikan sanksi, apabila ditemukan membandel. Minta ke perusahaan kelapa sawit untuk memutus mita kerja dengan koperasi atau perusahaan tersebut.