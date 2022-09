Sering Makan Seblak dan Mie Ayam, Wanita Ini Idap Tumor Payudara hingga Harus Operasi

BANGKAPOS.COM - Sering makan seblak dan mie ayam, wanita ini menderita tumor hingga harus menjalani operasi.

Wanita itu kemudian menyesal dengan kebiasaanya selama ini dan memberikan peringatan kepada warganet.

Tak dapat dipungkiri, seblak hingga baso aci memang merupakan jajanan yang begitu digemari anak muda masa kini.

Cita rasanya yang lezat dan pedas membuat para penikmatnya rela untuk terus makan lagi dan lagi.

Namun, ternyata ada bahaya yang mengintai di balik jajanan-jajanan tersebut jika dikonsumsi secara terus menerus.

Hal ini diungkapkan oleh pemilik akun TikTok @nanndduuyy yang mengaku menderita tumor lantaran keseringan jajan seblak, baso aci, hingga mie ayam.

Terpantau dari akun TikTok miliknya di @nanndduuyy, Selasa (13/9/2022) awalnya ia menunjukkan berbagai jajanan yang kerap dikonsumsinya.

Ada baso aci, seblak, mie ayam, dan masih banyak lagi.

Kemudian ia menunjukkan foto-fotonya saat sedang dirawat di rumah sakit.

Seorang wanita dirawat di rumah sakit gegara kebanyakan makan seblak (TikTok)

Ia menyertakan keterangan 'from this (dari ini) to this (ke ini)' dalam video unggahannya.