Begini Cara Nonton Konser BTS Yet to Come in Busan Secara Online di Situs Weverse, GRATIS

BANGKAPOS.COM - Ada kabar gembira untuk pecinta Idol K-pop BTS.

Pasalnya BYS bakal menggelar konser di Busan bertajuk BTS ‘Yet to Come in Busan’.

Konser tersebut akan berlangsung di Stadion Asiad Busan atau Busan Asiad Main Stadium, Sabtu, (15/10/2022).

Konser BTS di Busan ini akan mulai pada pukul 18.00 waktu setempat, yang mana kalau di Indonesia sekitar pukul 16.00 WIB.

Konser BTS di Busan ini digelar dalam rangka World Expo 2030 Busan Korea Concert, di mana BTS adalah salah satu musisi yang hadir.

Bagi para penggemar yang datang langsung, konser BTS di Busan bertajuk Yet to Come ini gratis alias tidak berbayar.

Namun bagi Anda yang tak bisa bertandang langsung ke Busan tak perlu khawatir.

Pasalnya Anda dapat menonton konser BTS ini secara online melalui gadget Anda.

Ya, situs Weverse ARMY menyediakan tayangan nonton konser BTS secara gratis dan online.

Diketahui Weverse adalah aplikasi seluler dan platform web Korea yang dibuat oleh perusahaan hiburan Korea Selatan Hybe Corporation.

Nonton BTS konser di Weverse

Situs ini berfungsi untuk menjembatani interaksi idola Kpop di Korea Selatan dengan fans di seluruh negeri.

Serunya lagi Konser BTS Yet to Come in Busan akan disiarkan langsung secara gratis dengan beberapa subtitles.

Ada 8 bahasa yang bisa Anda pilih yakni Korea, Inggris, Jepang, China, Spanyol, Thailand, Vietnam, dan pastinya Indonesia.

Selain itu bagi ARMY yang menonton konser BTS di Busan lewat Weverse LIVE ini akan mendapat emblem Weverse Shop yang bisa dikoleksi.