Masjid Al Ittihad dan YBM BRI Luncurkan ATM Beras Untuk Mustahiq, Satu Minggu Dapat 3 Liter Beras

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pengurus Masjid Al Ittihad Sungailiat bekerja sama dengan Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI Cabang Sungailiat meluncurkan pertama kali ATM Beras bagi para mustahiq yang ada di Kecamatan Sungailiat, Jumat (04/11/2022) di Masjid Al Ittihad.

Peluncuran ini secara simbolis dilakukan Asisten II Setda Bangka, Muhtar dihadiri para pengurus masjid dan YBM BRI dan masyarakat setempat calon penerima bantuan ATM Beras.

Ketua YBM BRI Cabang Sungailiat, Alamsyah mengatakan beras yang diisikan dalam ATM Beras ini berasal dari kas YBM, di mana sumber dana YBM ini berasal dari uang zakat seluruh karyawan BRI yang dipotong gaji sebesar 2,5 persen setiap bulan.

"Uang zakat ini dikelola YBM BRI, di mana salah satu bentuk penyalurannya melalui ATM Beras ini," kata Alamsyah.

Diungkapkannya, ATM Beras ini untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru ada 3 tempat, yakni di Masjid Jami' Pangkalpinang, Masjid Al Ittihad Sungailiat, dan Masjid di Tanjungpandan Belitung.

"Dalam satu bulan ada 50 orang mustahiq yang mendapatkan 10 kg beras per orang, yang diberikan per Minggu jadi 2,5 kg atau 3 liter beras per orang per minggu," ujarnya.

Ditambahkannya untuk teknis penyaluran dan penentuan siapa orang yang berhak mendapatkan ATM Beras ini diserahkan kepada pengurus masjid.

"Pihak YBM BRI hanya menyiapkan ATM Beras dan mengisi berasnya per minggu, namun masa berlaku ATM Beras dari YBM ini hanya satu tahun. Untuk tahun selanjutnya mudah-mudahan dari pengurus masjid atau donatur lainnya bisa melanjutkan untuk mengisi ATM Beras ini," imbuhnya.

Sementara itu pengurus Masjid Al Ittihad Sungailiat, H Fadri Musa mengatakan para mustahiq yang mendapatkan ATM Beras ini sebanyak 50 orang dari 5 lingkungan yang ada di sekitar masjid, jadi masing-masing lingkungan ada 10 orang.

" Para mustahiq yang menerima bantuan ini bukan hanya setiap minggu mengambil beras saja, tetapi kita lakukan pembinaan keagamaan sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat nanti," kata H Fadri Musa.

Ditambahkannya, nanti setiap hari Sabtu usai Salat Subuh dan pengajian dari pukul 06.00 pagi hingga pukul 10.00 WIB dilaksanakan pembagian ATM Beras ini.

"Jadi mereka ini usai mengikuti pengajian bisa mengambil beras dan bagi yang belum sempat bisa ditunggu hingga pukul 10.00 WIB," jelasnya.

