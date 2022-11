Siapa Paul Partohap Suami dari Gitasav? Mualaf yang Kini Jadi Musisi di Jerman

BANGKAPOS.COM - Nama influencer Gitasav masih jadi trending topic hingga hari ini, Senin (28/11/2022).

Influencer itu masih jadi sorotan usai beberapa pernyataannya viral menuai kontroversi.

Kali ini sang suami, Paul Partohap pun ikut memberikan pembelaan terhadap istrinya.

Lewat unggahan di Instagram Story-nya, @partohaps, Paul memberikan dukungan pada Gitasav.

"people cant handle da truth lessssssgoooo mamaluv, serang balik manusia-manusia dun**" tulisnya.

Meski begitu, kini unggahan tersebut telah dihapus oleh Paul.

Lantas siapakah sosok dari suami Gitasav ini?

Dilansir Bangkapos.com dari berbagai sumber, Paul Partohaps adalah musisi pendatang baru tanah air. Lagunya meledak hingga Paul baru saja melakukan tur di 4 kota Indonesia bertajuk "Homecoming".

Paul Partohap mengawali kariernya sebagai penyanyi dengan merilis singel debut, yang berjudul Seandainya dengan nama Paul & Gita dirilis pada tahun 2017.

Ia kemudian merilis singel debut solo Maxi Singel secara independen, yang berjudul Elevate dan Untuk Gita dirilis pada tahun 2018. Di tahun 2019 Paul kemudian merilis single Baby.

Pada tahun 2020, Ia mengisi soundtrack dari webseries Jadi Ngaji : The Series, yang berjudul Teka Teki Hidup.

Paul merilis album pertamanya, yang berjudul Vorfreude dirilis pada 4 Maret 2022 dengan singel utamanya, yang berjudul PDKT.

Paul Partohap kembalii merilis album mini, yang berjudul LOVER's PLAYBOOK dirilis pada 24 Agustus 2022.

Lagu-lagunya di album mini inilah yang membuat nama Paul naik daun. Lagu-lagu berjudul "DUDUDU" "P.S. I LOVE YOU" "THANK YOU 4 LOVIN' ME" kian populer hingga viral di TikTok.