Siaran langsung Piala Dunia 2022 Timnas Belanda vs Argentina pukul 02.00 WIB, link live streaming.

BANGKAPOS.COM -- Pertandingan perempat final Piala Dunia 2022 antara Belanda dan Argentina berlangsung di Stadion Lusail pada Sabtu 10 Desember 2022 Pukul 02.00 WIB.

Sebelumnya diketahui bahwa Timnas Argentina mengalahkan Australia 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Sementara Timnas Belanda berhasil mengalahkan Amerika Serikat 3-1.

Belanda dan Argentina berhadapan di perempat final Piala Dunia 2022 dan mencari tiket ke empat besar dan bertanding melawan Brasil atau Kroasia.

Timnas Argentina melaju sebagai juara Grup C sebelum mengalahkan Australia 2-1 di Babak 16 besar berkat penampilan cemerlang dari Lionel Messi.

Sementara Timnas Belanda finis di puncak Grup A dan tim yang terinspirasi dari Memphis Depay kemudian mengalahkan Amerika Serikat 3-1 di babak 16 besar.

Baca juga: Daftar Line-up Brasil vs Kroasia Malam Ini, Livakovic Bisa Bubarkan Tarian Samba? Tonton di Sini

Baca juga: Prediksi Line Up dan Head to Head Belanda vs Argentina di Perempat Final Piala Dunia 2022

Baca juga: Jadwal Perempat Final Hingga Final Piala Dunia 2022, Rekor Masing-masing Timnas

Pertandingan antara Timnas Belanda vs Argentina akan berlangsung di Lusai Stadium pada Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 02.00 WIB dini hari.

Berita tim

Angel Di Maria masih diragukan untuk Timnas Argentina.

Penyerang Juventus itu melewatkan pertandingan melawan Australia karena cedera paha dan berusaha untuk fit pada waktunya untuk pertandingan hari Sabtu.

Tidak ada masalah bagi Belanda, yang akan menurunkan starting line-up yang sama dengan yang mengalahkan AS dan memastikan tempat mereka di delapan besar.

Prediksi susunan pemain

Belanda: Noppert; Kayu, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen; Gapo, Memphis

Argentina: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria atau Gomez, Alvarez, Messi