Kondisi Skuad Timnas Prancis Jelang Hadapi Inggris 8 Besar Piala Dunia 2022, Les Bleus Full Power

FIFA.COM

Penyerang Prancis, Olivier Giroud mencetak gol pertama dalam pertandingan Prancis vs Polandia di babak 16 besar Piala Dunia 2022, Qatar Minggu (4/12//2022). Timnas Prancis akan menghadapi Inggris di perempat final pada Minggu (11/12/2022) dini hari pukul 02.00 WIB. Artikel ini menyajikan kondisi terkini skuad Les Bleus, prediksi pemain, head to head, prediksi skor dan link live streaming duel Inggris vs Prancis.