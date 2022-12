Apa Itu Flu Unta yang Menyerang Pemain Prancis Jelang Final Piala Dunia 2022

BANGKAPOS.COM - Flu Unta jadi sorotan jelang final Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis.

Virus ini menyerang 3 pemain Prancis saat pertandingan Final Piala Dunia 2022 kian dekat.

Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps mewaspadai penyebaran virus yang membuat para pemain Prancis bertumbangan.

Lantas apa itu flu unta?

Menurut ahli kesehatan, Flu Unta adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan menyerang sistem pernapasan.

Penelitian yang diterbitkan jurnal 'New Microbes and New Infections' menyebut ilmuwan telah mengidentifikasi flu unta sebagai risiko infeksi yang muncul dari MERS.

Pertemuan massal menimbulkan ancaman potensi penyakit flu unta ini menular dengan cepat. Virut Flu Unta dianggap sebagai sepupu yang lebih mematikan dari Covid-19.

Dalam laporannya, Flu Unta telah menyerang puluhan orang di Qatar selama satu dekade terakhir.

Virus ini disebut membunuh hingga sepertiga dari semua orang yang terinfeksi. Berdasarkan keterangan WHO, Flu Unta menular ke manusia dari unta dromedaris yang terinfeksi.

Flu Unta telah diidentifikasi di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.

WHO menyatakan Flu Unta dapat menular antarmanusia bahkan sejak 2012 sebanyak 27 negara telah melaporkan kasus Flu Unta.

Kasus Flu Unta menyebabkan 858 kematian akibat infeksi tersebut.

Epidemiolog dari Griffith University Australia dr Dicky Budiman mengatakan Flu Unta memiliki kesamaan dengan virus Covid-19.

Menurut Dicky, Flu Unta bisa menjadi ancaman bagi kesehatan dunia meskipun kecil kemungkinan menjadi pandemi.