Link Nonton The Big 4 Dibintangi Putri Marino, Lengkap Beserta Sinopsis

BANGKAPOS.COM - Berikut link nonton dan sinopsis film The Big 4.

Nonton Film The Big 4 yang dibintangi Abimana Aryasatya, Putri Marino, Lutesha, Arie Kriting, Kristo Immanuel dan lainnya.

The Big 4 disutradrai Timo Tjahjanto.

Film yang diproduksi Netflix ini merupakan kerja sama kedua Timo setelah The Night Comes For Us.

Film The Big 4 mengusung genre komedi laga yang dibintangi deretan aktor papan atas Indonesia.

Film ini ditulis Timo Tjahjanto bersama Johanna Wattimena.

Film The Big 4 akan tayang serentak di Netflix mulai 15 Desember 2022.

Cerita film The Big 4 mengkisahkan empat pensiunan pembunuh kembali beraksi ketika bertemu polisi yang ingin melacak keberadaan seorang pembunuh.

Keberadaannya sulit ditangkap, hingga mereka mengetahui ada hubungannya di masa lalu.

Link nonton film The Big 4>>>

Sinopsis film The Big 4

Dikutip dari parapuan.co, film The Big 4 menceritakan tentang Putri Marino yang berperan sebagai detektif perempuan.

Ia menyelidiki kematian ayahnya yang misterius.

Bahkan, detektif tersebut harus mengikuti jejak ayahnya ke sebuah pulau tropis.