Siapa Citra Anidya Pacar Chef Juna yang Beda Usia 15 Tahun, Sudah 3 Tahun Jadian!

BANGKAPOS.COM - Tak banyak yang tahu, chef kesayangan banyak wanita, Juna Rorimpandey ternyata selama ini memiliki kekasih hati.

Ia sudah tiga tahun memadu kasih dengan seorang wanita cantik bernama Citra Anidya.

Hubungan mereka tersebut terungkap lewat unggahan Citra di Instagramnya saat dinner di sebuah restoran tiga hari yang lalu.

Dalam foto tersebut, Citra dan chef Juna tampil begitu serasi tersenyum ke arah kamera.

"Happy 3rd anniversary my love. Thanks Juna for all the memories we've had together. No matter how old we get, and how many more birthdays we celebrate, I'll always be there to share the memories with you," tulis Citra di caption.

Sosok pacar dari juri Master chef Indonesia itu pun menarik untuk diulik oleh para netizen Indonesia, terutama penggemar dari Chef Juna.

Berikut ini dilansir dari beberapa sumber siapa sosok Citra Anidya:

1. Umurnya jauh lebih muda

Lahir tanggal 20 Januari 1990, Citra Anidya saat ini berumur 32 tahun. Sementara sang kekasih, chef Juna berumur 47 tahun.

Citra pun mengaku tak mempersalahkan perbedaan umur yang cukup jauh itu. Ia mengungkap, hubungan itu soal kenyamanan.

"Ini bukan tentang seumuran, lebih tua, atau lebih muda. Ini tentang menyeimbangkan hidup dan bisa berjalan beriringan. Yang memberi kenyamanan di hati, kenyamanan di sisi, dan kasih sayang tiada henti. Tentang tertawa bersama saling mensupport, mendoakan satu sama lain, berbicara lepas tak terbatas tanpa mikir ini pantas atau ngga. Ketika dunia begitu kejam, dia menjadi tempatmu untuk selalu pulang," tulis Citra di salah satu caption fotonya bersama chef Juna.

2. Seorang DJ

Citra Anidya diketahui berprofesi sebagai Disk Jockey atau DJ.

Citra Anidya sudah terjun ke industri hiburan sebagai penyanyi maupun DJ.