Megawati Soekarnoputri Sudah Bicara dengan Jokowi soal Nama Capres dari PDIP Untuk Pilpres 2024

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) Megawati Soekarnoputri sudah berdiskusi dengan Joko Widodo ( Jokowi) soal nama calon presiden ( capres) dari PDIP untuk Pilpres 2024.

Megawati dan Jokowi juga disebut telah membahas tentang sustainability of the leader and policy (keberlanjutan pemimpin dan kebijakan).

"(Diskusi Megawati dan Jokowi) ya tentu saja," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di Jakarta International (JI) Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2023).

"Apalagi kami berbicara tentang sustainability of the leader and policy," ucapnya.

Menurut Hasto, pembicaraan tersebut merupakan satu kesatuan yang akan membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Sehingga antara Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan calon presiden yang akan datang itu merupakan satu kesatuan yang terus membawa kemajuan bagi Indonesia raya kita," beber Hasto.

Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 PDIP pada hari ini, Selasa (10/1/2023).

Hasto Kristiyanto mengungkapkan bakal ada kejutan terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dalam acara HUT ke-50 PDIP.

Namun Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut kejutan apa yang dimaksud.

“Setiap HUT memang kita merancang dengan baik ada elemen of surprise yang selalu ditampilkan. Apalagi Bu Mega juga sering menampilkan berbagai kejutan di dalam peringatan HUT partai, Rakernas, dan lainnya,” kata Hasto seperti diberitakan Tribunnews.com.

Acara puncak peringatan HUT ke-50 PDIP akan digelar di Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ulang tahun partai politik terbesar di Indonesia akan dihadiri puluhan ribu orang kader dan simpatisan.

Presiden Jokowi dan sejumlah menteri diundang hadir.

Hasto mencontohkan saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Jokowi sebagai capres pada Pilpres sebelumnya.