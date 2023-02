Setiap Menstruasi Sakit Luar Biasa, tak Disangka Melaney Ricardo Harus Merelakan Rahimnya Diangkat

BANGKAPOS.COM - Berawal dari menstruasi yang tidak normal, membuat Presenter Melaney Ricardo penasaran dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya.

Puncaknya saat Melaney merasakan sakit yang luar biasa hingga mengganggu aktivitasnya saat bekerja.

Setelah melalui pemeriksaan oleh dokter, kabar mengejutkan Melaney harus menjalani pengangkatan rahim.

"Jadi pada saat dulu aku belum melahirkan, berarti itu masih gadis, memang aku setiap menstruasi itu selalu sakit. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa sakitnya tuh benar-benar ekstra," kata Melaney Ricardo dikutip Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Bahkan, akibat sakit luar biasa yang dirasakan, Melaney mengaku sampai kesulitan beraktivitas, terutama bekerja.

"Kalau enggak dikasih painkiller, hari pertama kedua, ketiga, enggak bisa beraktivitas. Setelah dikasih painkiller, itu pun masih ada period cramp-nya," ujar Melaney.

Tidak hanya sakit yang menyiksa, Melaney juga mengaku mengalami gejala lain yakni mengeluarkan banyak darah saat mentruasi.

"Kalau hari pertama, kedua, pokoknya kalau aku mentruasi kayak adegan pembunuhan di film. Di kamar mandi darahnya berceceran," kata Melaney.

Hingga akhirnya, Melaney mengalami sesuatu yang fatal hingga membuatnya tersadar ada yang tidak beres dari tubuhnya.

"Aku lagi kesaksian di gereja, aku selesai ibadah, ada yang mengalir di kaki aku, aku pikir keringat ternyata darah," ujarnya.

Setelah periksa ke dokter, diketahuilah bahwa dirinya mengalami masalah adenomiosis atau pertumbuhan jaringan yang tidak normal di sekitar rahim.

"Akhirnya after long journey, up and down, maju mundur, mengumpulkan keberanian, itu adalah operasi pengangkatan rahim," pungkasnya.

Berkaca dari kasus Melaney Ricardo, apa saja ciri-ciri menstruasi tidak normal yang harus diwaspadai perempuan?

Ciri-ciri Mestruasi Tidak Normal