Harry Styles dan Emily Ratajkowsk Kepergok Ciuman di Tokyo, Punya Hubungan Spesial?

BANGKAPOS.COM - Pagi ini publik dikagetkan dengan foto musisi Harry Style dan Emily Ratajkowski yang terlihat berciuman di Tokyo, Jepang.

Foto itu diambil diam-diam dandiperoleh The Daily Mail.



Dalam foto dan video itu, Harry Styles mengenakan kemeja putih dan jaket hitam.

Sementara itu, Ratajkowski menggunakan jaket pink dan hitam serta rok hitam panjang.

Rekaman itu memperlihatkan keduanya berada di belakang van

Seperti diketahui, pelantun lagu As It Was itu diketahui tengah berada di Jepang karena urusan Tour. Hingga saat ini keduanya belum mengkonfirmasi hubungan di antara mereka yang sedang bikin geger publik.

Harry Style kepergok ciuman dengan Emily Ratajkowski (Twitter)

Harry Style sebelumnya mengencani sutradara "Don't Worry Darling" dan lawan mainnya, Olivia Wilde.

PageSix mengabarkan pada November 2022, Harry Styles dan Olivia Wilde telah putus setelah hampir dua tahun bersama.

Padahal, Olivia Wilde disebut mencampakkan mantan tunangannya Jason Sudeikis karena memilih Harry Styles. Namun, rumor ini kemudian dibantah oleh Olivia Wilde.

“Gagasan bahwa saya meninggalkan Jason untuk Harry benar-benar tidak akurat,” kata Olivia Wilde kepada Vanity Fair.

"Hubungan kami sudah berakhir jauh sebelum aku bertemu Harry," jelasnya.

"Seperti hubungan apa pun yang berakhir, itu tidak berakhir dalam semalam," tambahnya.

Harry Styles terkenal sering membisu tentang kehidupan asmaranya.

Dalam wawancaranya dengan Rolling Stone pada Agustus 2022 lalu, ia mengakui belum pernah terbuka soal asmara.