Siapa Awbimax Atau Bima Yudho? TikToker yang Sebut Lampung Tak Maju-maju Kini Keluarganya Diancam

BANGKAPOS.COM - Seorang TikToker bernama Bima Yudho atau dikenal Awbimax tengah hangat jadi perbincangan.

Namanya viral usai videonya mengkritik Provinsi Lampung viral di TikTok.

TikToker yang sedang kuliah di Australia ini membuat konten presentasi yang membahas faktor-faktor Provinsi Lampung yang dinilainya tak maju-maju.

Dalam video berdurasi tiga menit itu, Bima membuat empat poin terkait keluhannya terhadap Lampung. "Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung proyek-proyek pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue enggak pernah dengar kabarnya lagi," kata Bima dikutip dari akun TikToknya.

Bima mengatakan bahwa aliran dana dari pemerintah pusat untuk membangun Kota Baru sebenarnya sangat besar.

Namun pada kenyataannya proyek-proyek di sana terbengkalai dan menyisakan tanda tanya besar.

"Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, bestie. Dan gue enggak tahu tuh sekarang sudah jadi tempat jin buang anak kali," kata Bima.

Salah satu poin keluhan soal infrastruktur di Lampung yang menjadi sorotan adalah jalan.

Jalanan di Lampung dinilai tak pernah mulus padahal itu merupakan hal terpenting dalam memajukan ekonomi sebuah daerah.

"Dan juga jalan-jalan di Lampung. Ya gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 KM bagus, 1 KM rusak, terus jalan ditempel-tempel doang," katanya.

Dalam pembahasan poin selanjutnya, Bima menyinggung masalah pendidikan di Kota Lampung, tata kelola yang lemah di Lampung seperti korupsi, birokrasi tidak efisien, hukum tidak ditegakkan, dan suap-menyuap yang sudah mendarah daging juga sektor pertanian.

Lantas, siapa sosok Bima Yudho Saputro?

Sosok Bima Yudho, pelajar Indonesia di Australia Bima Yudho Saputro merupakan seorang pelajar yang tengah menempuh pendidikan di negara tetangga, Australia.

Keluarga Bima diketahui merupakan petani sekaligus pengolah jagung di Desa Raman Utara, Lampung Timur.

Dikutip dari laman LinkedIn, diketahui bahwa Bima berkuliah di program Diploma of Digital Marketing, Digital Communication and Media/Multimedia, Australian College of Business Intelligence (ACBI).