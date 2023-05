BPJS Ketenagakerjaan Rayakan May Day bersama Serikat Pekerja Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM - May Day atau Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya, selalu menjadi momentum untuk merayakan hak-hak pekerja atau buruh di seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali di Indonesia, tahun ini tema May Day yang diusung adalah “World Day for Safety and Health at Work 2023 atau Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia 2023”.

Peringatan May Day tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka belitung digelar di Tribun Taman Sari Kota Pangkalpinang dengan dihadiri langsung oleh Maulan Aklil selaku Wali Kota Pangkalpinang. Kemeriahan May day berlangsung dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang yang diikuti dari serikat pekerja seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada kesempatan itu Ketua Konferensi Serikat Pekerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Darussman Aswan mengatakan may day lahir bukan karena adanya pekerja buruh saja, melainkan juga adanya para pengusaha yang mendorong terlahirnya may day.

Pada kesempatan ini juga Ketua KSPSI Provinsi Babel mengatakan bahwasannya para pekerja buruh harus mendaptakan hak sesuai dengan peraturan pemerintah seperti mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari ke dua BPJS. Beliau meyampaikan kepada bapak wali kota pangkalpinang bahwa untuk perusahaan yang menunggak iuran harus ditindaklanjuti.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program, salah satunya yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

BPJS Ketenagakerjaan merayakan Hari Buruh / May Day Bersama Serikat Pekerja Provinsi Bangka Belitung (Ist)

Peringatan May Day ini juga sebagai momentum peningkatan layanan dan manfaat kepada pekerja Indonesia melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta peningkatan layanan kami agar lebih lengkap, lebih mudah, dan lebih cepat bagi pekerja, serta wujud pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan,” Ujar Abdul Sholeh selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang. (*/adv)