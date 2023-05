Potret Pengantin Baru Tri Suaka dan Nabila Maharani Bulan Madu ke Bali, Mesra di Pinggir Pantai

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Tri Suaka dan Nabila Maharani sudah resmi menjadi pasangan suami istri.

Pengantin baru itu kini terlihat menbagikan momen bulan madu di Bali. Nabila dan Tri Suaka tampak mesra di sebuah beachclub di Bali.

Dari unggahan di Instargam, Tri Suaka berpenampilan telanjang dada. Ia hanya mengenakan celana pendek warna putih yang senada dengan kemeja Nabila.

Adapun sang istri lagi-lagi selalu tampil cantik di berbagai kesempatan. Kali ini Nabila menggerai rambut panjangnya. Sebuah kacamata melindungi matanya dari teriknya matahari.

Warna pakaian yang serasi ditemani matahari yang hampir tenggelam membuat foto tersebut begitu indah.

Banyak pula fans yang turut berbahagia atas perjalanan cerita mereka.

"Gemesss bangettt ga kuattt Aak why you so pretty sumpah ga boong , di foto ini Nabila keliatan cantikk bngett , simple elegan gtuu loo," ujar netizen.

"Melukis senja. Masih orang yang sama, dengan status yang berbeda," ungkap yang lainnya.

"MasyaAllah liat pengantin baru, jiwaku meronta ronta," tulis yang lain.

Adapun Tri Suaka dan Nabila Maharani menikah di Jogja pada Kamis (27/4/2023).

Nabila tampil anggun dengan mengenakan kebaya putih saat akad nikah yang digelar di tepi pantai itu.

Penampilannya kemudian dipadukan dengan kain jarik warna cokelat. Untuk makeup, Nabila memilih tampilan minimalis namun elegan.

Ia membagikan beberapa foto yang merekam momen akad nikah Tri Suaka dengan Nabila.

Nabila tampak digandeng untuk memasuki area akad nikah, di mana Tri Suaka sudah menunggunya untuk segera melangsungkan akad.