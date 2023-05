Penjelasan Ending Guardians of the Galaxy Vol. 3, Perjalanan Peter Quill dkk Berakhir?

Film Guardian of The Galaxy segera tayang di bioskop

BANGKAPOS.COM - Guardians of the Galaxy Vol. 3 telah mengudara di bioskop Indonesia sejak Rabu (3/5/2023). Film Marvel yang satu ini telah ditunggu-tunggu penggemarnya sejak volume kedua tayang tahun 2017 lalu.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 akan melanjutkan kisah Peter Quill dkk setelah bertempur melawan Thanos.

Pada cerita barunya, pasukan Guardians dikisahkan menetap di Planet Knowhere.

Peter Quill diceritakan masih bersedih karena kehilangan Gamora yang menjadi tumbal Thanos untuk mendapatkan Soul Stone.

Namun, ia harus mengerahkan timnya untuk menyelamatkan Rocket Racoon pada film ketiga ini. Guardians of the Galaxy Vol. 3 juga akan membahas masa lalu dari Rocket Racoon yang belum pernah dibahas sama sekali.

Bagi yang sudah nonton mungkin banyak yang bingung akan ending film yang satu ini. Banyak juga yang menduga jika volume ketiga menjadi akhir perjalanan Peter Quill dkk.

Berikut penjelasan dari film Guardians of the Galaxy Vol.3 dirangkum dari beberapa sumber.

The High Evolutionary masih hidup?

Villain utama di film Guardians of the Galaxy Vol.3 ini adalah karakter The High Evolutionary (Chukwudi Iwuji).

Dia sebenarnya adalah seorang ilmuwan yang punya cita-cita membuat ekosistem baru dengan makhluk yang 'sempurna' versinya.

Dia bahkan membuat planet yang mirip Bumi berisikan spesies ciptaannya di mana hewan-hewan yang jadi objek penelitiannya.

Menjelang akhir film, villain ini sebenarnya hampir mati setelah ditaklukan oleh squad Guardians of the Galaxy.

Sempat dia mau dibunuh oleh Rocket (Bradley Cooper) namun Rocket mengurungkan niatnya.

Dia dalam hal ini 'mengampuni' orang yang sudah menjadikannya objek penelitian itu.