Penjualan Mobil Baru Selama Bulan Ramadan Kemarin Meningkat, Mobil Jenis Keluarga Paling Diminati 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Penjualan mobil baru di Bangka meningkat selama bulan puasa kemarin. Peningkatan ini dirasakan sejumlah dealer mobil, yang penjualannya lebih banyak dari bulan sebelumnya.

Marketing Support PT Jagorawi Motor Pangkalpinang Pompi menyebut, mobil jenis keluarga paling diminati selama bulan Ramadan kemarin.

Kata Pompi, diduga banyak masyarakat ingin berlebaran di kampung halaman dengan mengendarai mobil baru.

"Mobil yang paling diminati itu All New ertiga, XL-7, karena ini mobil memang jenis keluarga jadi mungkin sangat pas sekali untuk bersilahturahmi bersama keluarga. Baleno, S-Presso serta carry pick up juga banyak untuk menunjang para pelaku usaha di Bangka Belitung," kata Pompi kepada Bangkapos.com, Rabu (10/5/2023).

Diakui Pompi, setiap momen Ramadan penjualan mobil baru memang samu meningkat jika dibandingkan dengan bulan biasanya.

Terlebih lagi, pihaknya memang memberikan promo-promo khusus Ramadan.

"Kalau sekarang untuk harga All New ertiga DP mulai 5 jutaan atau angsuran mulai 3 jutaan, untuk XL7 DP mulai 10 jutaan atau angsuran mulai 4 jutaan.

Baleno DP mulai 12 jutaan atau angsuran mulai 4 jutaan, S-Presso DP mulai 5 jutaan atau angsuran mulai 2 jutaan," bebernya.

Hal yang sama juga diakui Marketing Hyundai Bangka Kiki, kata Kiki selama Ramdan kemarin penjualan mobil Creta, Stargazer, dan Santa fe menjadi mobil dengan peminat terbesar selama Ramadan kemarin.

"Penjualan selama Ramadan kemarin memang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi konsumen lebih selektif dan memilih produk mana yang memberikan value to money yang terbaik," sebut Kiki.

Kiki menyebut, pembelian mobil Hyundai terbanyak dari daerah Pangkalpinang dan Sungailiat.

"Terlebih kami Hyundai Bangka memang memberikan promo-promo khusus, harga spesial dengan memberikan yang terbaik untuk para konsumen kami," tuturnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)