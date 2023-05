Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 SMP MTS Halaman 40, 41, dan 42 tentang Collection Information

BANGKAPOS.COM - Saat ini peserta didik sudah menggunakan Kurikulum Merdeka dalam pembelajarannya.

Kunci jawaban pada artikel ini pun dapat digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orangtua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Nah ini dia pembahasan soal dan kunci jawaban siswa SMP kelas 7 Bahasa Inggris halaman 40, 41, dan 42 tentang Collection Information.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 SMP MTS Halaman 29, 32. 34, dan 36 tentang Reading and Spelling

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 SMP MTS Halaman 10 dan 13 tentang Observing & Asking Questions

Halaman 40

Collecting Information

We will tell the class the meal times of everybody in our groups.

We will make a table of our meal times in our notebook.



Each one of us will handwrite to tell the meal times of everybody in our group in our notebooks.

Beni

- Breakfast Time: 06.00 in the morning

- Lunch Time: 01.00 in the afternoon

- Dinner Time: 07.00 in the evening

Umi

- Breakfast Time: 10.00 in the morning

- Lunch Time: 04.00 in the evening