Siapa Michael Wahr, Bule Australia yang Nikahi Adinia Wirasti, Ini Pekerjaannya Selain Aktor

BANGKAPOS.COM - Aktris Adinia Wirasti resmi menikah dengan aktor asal Australia bernama Michael Wahr di Nusa Dua, Bali pada Jumat (9/6).

Kabar bahagia ini diumumkan melalui unggahan di akun Instagram Adinia dan Wahr yang memajang foto pernikahan mereka berdua.

Pemain film Ada Apa dengan Cinta? ini membagikan potret pernikahannya dengan Michael Wahr.

"A-M-9th of June 2023," tulis Asti, Jumat (9/6/2023).

Dalam potret tersebut, Adinia Wirasti dan Michael Wahr terlihat mengenakan busana pernikahan berwarna putih dengan nuansa Jawa.

Asti mengenakan kebaya putih dengan rambut yang disanggul. Sementara Michael Wahr terlihat mengenakan beskap berwarna putih dan blangkon sembari mengecup kening Asti.

Ucapin selamat pun berdatangan dari berbagai rekan selebritas Tanah Air.

"Selamat ya @michaelswahr dan @adiniawrst. Turut berbahagia," tulis Chicco Jerikho.

"So happy for you. See you sayang. Congratulations cantik," tulis Titi Kamal.

Untuk diketahui, nama Adinia semakin meroket saat mendapatkan penghargaan Piala Citra sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik di Festival Film Indonesia 2013 atas perannya dalam film Laura & Marsha.

Ia terakhir bermain di sebuah serial berjudul Mendua yang tak kalah ramai memuji aktingnya.

Adapun suami Adinia yang bernama Michael Wahr juga merupakan seorang aktor dan juga pemeran sulih suara asal Australia.

Ditilik melalui akun Instagramnya, Wahr aktif berakting di Australia.

Adapun dilansir Kompas.com, Michael Wahr merupakan aktor, voice over artist, hingga penulis asal Australia.