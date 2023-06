Siapa Rahmania Astrini, Penyanyi yang Dirujak Netizen Usai Diumumkan Jadi Special Guest Coldplay

BANGKAPOS.COM - Penyanyi asal Bandung, Rahmania Astrini dipercaya menjadi special guest di konser Coldplay Jakarta pada 15 November 2023 mendatang.

Usai kabar ini beredar, akun media sosial Astri, begitu sapaannya digeruduk netizen.

Banyak yang berkomentar bahwa Astri kurang terkenal. Kiprahnya sebagai penyanyi pun dipertanyakan banyak orang.

Terkait hal ini, dara 21 tahun itu buka suara.

"Hello! nama aku Rahmania Astrini, biasa dipanggil Astri. aku seorang singer/songwriter asal Bandung. i know you haven't heard much about me, but please, allow me to introduce myself <3>

Pemilik lagu Menua Bersama ini menjelaskan bahwa dirinya gemar bernaynyi sejak kecil. Namun, dirinya kerap malu menunjukkan bakatnya itu ke banyak orang.

"Di acara keluarga pun dulu aku suka kabur kalau dipaksa nyanyi. but, my love for music grew even deeper as time goes by, and performing is something i really enjoy doing!" tuturnya.



Astri juga bercerita tentang awal mula dirinya terjun ke dunia hiburan. Perjalanannya dimulai dari meng-cover lagu-lagu musisi ternama di media sosial.



"Sampai akhirnya, sekarang bisa punya lagu lagu sendiri yang aku tulis dan co-produce. tentunya dibantu juga sama figur-figur hebat yang mendorong aku untuk lebih berani dalam berkarya," katanya.



Astri juga berterima kasih atas semua pesan yang dikirimkan padanya melalui DM Instagram. Ia merasa bersyukur atas semua komentar baik yang ditujukan padanya.



"Banyak juga yang pastinya, belum tau aku siapa. melalui post ini, semoga kita bisa berkenalan lebih dekat melalui lagu-laguku yaa! makasih banyak buat semua yang udah kirim pesan baik melalui DM, dan kasih komentar baik di Instagram ku. i am very thankful and grateful for you guys," tutupnya.



Usai Astri mengunggah postingan tersebut banyak yang turut kesal pada komentar nyinyir netizen yang membuat Astri sampai harus membuat tulisan perkenalan seperti ini.

"Ya allah sampe memperkenalkan diri bgt gk tuh. liat ini netijen yg komen "lu siapa".. lu siapa lu siapa, ELU YG SIAPA ANJIR KOMEN2 DILAPAK ORANG. kalo emg gk kenal ydh kenalan, cari tau. klo gk mau kenal ydh diem gitu. semangat trs astri, ditunggu karya karya lain nya yaa:)," tulis salah satu netizen.



"Udah gilak emang netijen indo. Orang gak punya salah apa apa. Gak punya skandal atau kasus apa apa. Orang yg bener bener berseni doang gituh. Yg kebeneran ditunjuk buat tampil di suatu konser besar. Ya masa diserang sih, ya masa dirujak juga sih sama netijen? Udeh gila ini moral sama adab netijen sebagian," ujar netizen lain.

"tau banget journey Astri, emang keren banget kamu tuh itu kenapa aku bisa dengan bangga dan ga ragu bilang kalau kamu layak banget untuk semua pencapaian kamu, sekarang dan yang akan datang blessed you, Astri," tulis yang lain.

Rahmania Astrini bukanlah nama baru di dunia musik Indonesia.

Ia tercatat telah mengeluarkan beberapa lagu. Namanya bahkan pernah muncul pada Billboard di Stadion Camp Nou milik Barcelona.

Astri merupakan penyanyi muda berusia 21 tahun. Dia lahir pada 4 Juni 2001 di Massachusetts, negara bagian Amerika Serikat.

Meskipun lahir di negeri Paman Sam, pemilik nama lengkap Rahmania Astrini Purwono ini tumbuh di Kota Bandung.

Astri menamatkan pendidikan SD dan SMP di Pribadi Bilingual Boarding School Bandung dan melanjutkan SMA di SMAN 5 Bandung.