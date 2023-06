Taylor Swift Bakal Gelar Konser 3 Hari di Singapura, Ini Jadwal, Tempat, dan Penjualan Tiketnya

BANGKAPOS.COM - Taylor Swift akan menggelar konser The Eras Tour di Singapura. Negeri Singa itu menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang akan dikunjungi Taylor.

Kabar baik bagi Swifties Asia ini diumumkan Taylor Swift di akun Instagramnya.

Adapun belakangan Taylor Swift hanya menggelar The Eras Tour di sejumlah negara bagian Eropa.

"Permisi, halo, ada hal yang ingin aku bicarakan. Aku tidak bisa menunggu untuk bertemu kalian semua di The Eras Tour tahun depan, inilah tanggal untuk konsernya. Kunjungi TaylorSwift.com/tour untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran pre sales dan on sales," tulis Taylor Swift pada unggahannya itu.

Pada unggahan itu tercantum Taylor Swift akan menggelar konsernya pada 2 sampai 4 Maret 2024 di National Stadium Singapura.

Kabar ini pun langsung disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Hal itu lantaran mereka tak sabar terbang ke Singapura untuk melihat penampilan pelantun dari "Love Story" itu.

Taylor Swift resmi memulai tur konsernya untuk pertama kali semenjak 2018, The Eras Tour, pada Jumat (17/3) malam di State Farm Stadium Glendale, Arizona, Amerika Serikat.

Dalam pertunjukan tersebut, seluruh tiket terjual habis sejak beberapa bulan lalu ketika pertama kali diumumkan.

Taylor Swift diketahui membawakan 44 lagu yang terbagi dalam 10 tema pertunjukan selama 3 jam 12 menit secara penuh tanpa jeda.

10 tema atau act pertunjukan tersebut mewakili 10 album penuh yang sudah dirilis oleh Swift, mulai debutnya pada 2006 hingga yang teranyar pada 2022.

Sebagai informasi, Taylor Swift telah merilis 10 album penuh dengan ratusan lagu yang membuat penggemar bertanya-tanya soal set list yang akan ditampilkan.

Berikut set list lagu dalam konser pertama Taylor Swift The Eras Tour.

Act I: Lover (2019)

Miss Americana & the Heartbreak Prince (tambahan elemen So It Goes... (2017), Fearless (2008), End Game (2017), Speak Now (2010), Lavender Haze (2022), dan Red (2012))

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Taylor Swift’s reaction to the crowd on the opening night of #TSTheErasTour is so pure

Act II: Fearless (2008)

Fearless

You Belong with Me

Love Story