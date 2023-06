Tayang Bulan Juli, Ini Sinopsis Film Insidious: The Red Door dan Makna Dibalik Judulnya

BANGKAPOS.COM - Sudah lama ditunggu-tunggu, film Insidious: The Red Door akan segera tayang di bioskop.

Film ini akan mengudara di layar lebar mulai 5 Juli 2023.

Insidious: The Red Door adalah film terbaru dari seri Insidious yang akan tayang tahun ini.

Baca juga: Kisruh Sapi Kurban Dewi Perssik Bikin Polisi Turun Tangan, Ketua RT Bantah Minta Rp 100 Juta

Baca juga: Film yang Tayang di Bioskop Saat Libur Lebaran Idul Adha, Ada Kartun Cocok untuk Anak-anak

Sony Pictures Entertainment juga telah membagikan trailer dari film ini dan diperkirakan akan rilis Juli di Amerika Serikat. Film ini menjadi debut sutradara bagi Patrick Wilson yang sebelumnya menjadi aktor di film Insidious dan The Conjuring.

Naskah film ini ditulis oleh Scott Teems yang ternyata berdasarkan kisah dari Leigh Whannell. Adapun aktor dan aktris yang membintangi film ini yaitu Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Andrew Astor, dan Lin Shaye.

Insidious: The Red Door kali ini menampilkan kisah yang cukup kuat. Hantu, roh, dan setan digambarkan nyata dan disebut sebagai The Further.

Film kelima dari Insidious ini akan kembali mengisahkan keluarga Lambert setelah 10 tahun berlalu dari hal misterius di Insidious kedua.

Dalton Lambert sudah beranjak dewasa dan akan berkuliah di sebuah universitas.

Keluarga Lambert pun pergi ke arah timur untuk mengantarkan Dalton Lambert ke universitas.

Setelah merasa aman bertahun-tahun, mimpi buruk Dalton kembali terjadi lagi. Ia kembali diganggu oleh iblis yang dulu pernah mengganggunya.

Josh dan Dalton pun akhirnya mencari cara untuk membuat iblis tersebut beristirahat selamanya agar keluarga Lambert tidak diganggu lagi.

Keduanya pun harus memasuki The Far dan menghadapi masa lalu kelam dari keluarga Lambert yang dipenuhi teror.

Adapun enggemar film Insidious akan langsung tahu apa arti "The Red Door", tetapi bagi pendatang baru itu cukup sederhana.

Tidak seperti beberapa waralaba horor, kisah Insidious cukup kuat. Baca juga: Sinopsis Insidious: Chapter 2, Teror Iblis Kembali Mengintai Intinya adalah bahwa hantu, roh, dan setan itu nyata, dan mereka semua menghuni bidang halus yang disebut The Further yang ada sebagai versi cermin dari dunia kita.