Isyak Meirobie Sabet Dua Piala Piala Ketum PWI Pusat

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie membawa pulang dua Piala dalam Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI Pusat II di Padang Golf Blackrock Belitung. Sabtu (19/8/2023).

Isyak Meirobie meraih Nearest To Line dan kembali mendapat piala Best Nett 2 Flight A. Sementera untuk Best Gross Overall diraih Darmaji dan Best Nett Over All Adi Sucipto.

"Terimakasih kepada para pegolf yang bertanding hari ini, selamat kepada juara dan salut buat PWI Bangka Belitung yang sukses menggelar Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI yang ini merupakan gelaran kedua kalinya," kata Ketum PWI Pusat, Atal S Depari.

Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI Pusat II yang digelar di Padang Golf Blackrock Belitung dikuti 60 pegolf dari Bangka dan Belitung serta daerah lainnya.

Kegiatan dibuka resmi oleh Ketua umum PWI Pusat Atal S Depari dan Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi. Keduanya melakuan pukulan bola asap sebagai tanda dimulainya turnamen yang mengggelar 18 hole dalam turnamen tersebut.

Namun hadiah 1 unit Mobil Innova Reborn untuk Hole in One tak diraih para pegolf. Sebab, tak satupun pegolf yang berhasil melakukan hole in one.

Kemeriahan terlihat karena setiap pegolf perserta mendapatkan hadiah dari panitia dengan berbagai jenis. Sedangkan 1 unit sepeda motor, 2 unit sepeda lipat serta hadiah lainnya diundi sebagai doorprize

"Sukses turnamen ini yang digelar oleh PWI Bangka Belitung membuat keinginan saya untuk menjadikan agenda rutin setiap tahunnya," kata Atal S Depari.

Best Gross Overall, Darmaji

Best Nett Over All, Adi Sucipto

Flight A

Best Nert 1, Tigor

Best Nett 2, Isyak Meirobie

Best Net 3, Hampir

Flight B

Best Nett 1 Hadi

Best Nett 2 Auhaddi

Best Nett 3 Taufik Noor Isya

Flight C

Best Nett 1 Guntar

Best Nett 2 Haryanto

Best Nett 3 Achyar

Skill

Longest Drive, Dedi (202 meter)

Nearest To Line Isyak Meirobie (20 cm)

NTP, Guntar (6,30)

