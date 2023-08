Kelatea, Kafe Instagramabel di Pangkalpinang dengan View Unik dan Cocok untuk Nongkrong

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kelatea, kafe terbaru di Pangkalpinang ini hadir dengan suasana tempat nongkrong yang berbeda dari kafe pada umumnya.

Kafe yang menyajikan konsep estetik dan Instagramabel dengan nuansa warna putih ini tentunya menjadi buruan kalangan milenial, terlebih bagi yang ingin berswafoto.

Tak hanya konsepnya yang menarik, kafe Kelatea yang diambil dari nama tumbuhan ini menyajikan view (Pemandangan-red) yang unik dan berbeda dari kafe- kafe yang ada pada umumnya.

Sebab, para pengunjung yang nongkrong bisa langsung menikmati pemandangan sungai. Terlebih ketika sore menjelang petang, para pengunjung juga bisa menikmati suasana sunset.

Kafe yang terletak di Jl. Pahlawan 12, Keramat, Kecamata Rangkui, Kota Pangkalpinang ini merupakan kafe terbaru di Kota Pangkalpinang dengan fasilitas yang lengkap.

Selain menyajikan pilihan ruangan indoor full AC dan rooftop, fasilitas seperti WC, musholla dan tempat yang nyaman sangat cocok bagi kalian yang ingin nongkrong bersama keluarga, teman ataupun rekan kerja.

Berbagai pilihan menu minuman dan makanan tersedia mulai dari kopi, non kopi, aneka camilan, western, lempah kuning dan beberapa menu lainnya juga tersedia.

Harga aneka minuman dan makanan yang disajikan juga sangat tercangkau, yakni mulai dari Rp15 ribu hingga Rp27 ribu untuk menu minuman dan mulai Rp15 ribu untuk menu camilan dan makanan.

"Kehadiran kafe Kelatea ini menyajikan pilihan baru bagi pengunjung dengan pemandangan danau, kesannya sejuk dan cocok untuk nongkrong baik bersama keluarga, teman, dan rekan kerja," ujar Owner Kelatea, Dio kepada Bangkapos.com, Sabtu (19/8/2023).

Dia menyebut, minuman kopi kelatea menjadi menu besseller, pasalnya kopi yang disajikan lebih creami, dengan perpaduan gula aren dan kopi yang menyatu.

"Untuk menu kopi ini yang best seller Kopi Kelatea karena ini bagi pecinta kopi dan non kopi bisa menikmati karena tesktur kopinya tidak strong (keras-red), terus untuk non kopi ada greantea zizu dengan keju yang lebih kerasa dan ada juga Brown sugar dengan boba yang lebih kenyal," ujar Dio.

Tak hanya itu untuk aneka menu makanan sendiri juga tersedia lengkap mulai aneka menu nuasantara dan lempah kuning sangat cocok bagi Anda yang ingin menyantap makan siang dengan nuansa yang estetik atau kekinian.

"Kafe kita menyajikan dengan harga yang terjangkau, terus porsi atau ukuran penyajiannya lebih puas," ucap Dio.

Nah bagi Anda yang ingin meet up, nongkrong, atau ingin sembari mengerjakan tugas, Kelatea ini buka mulai dari pukul 10.00 Wib sampai 23.00 Wib.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)