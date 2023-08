4 Hari Lagi Tayang di Netflik, One Piece Live Action Tampilkan Kisah Monkey D. Luffy Versi Manusia

Serial Netflik ONE PIECE

BANGKAPOS.COM - Serial One Piece Live Action akan segera tayang di Netflik pada 31 Agustus 2023. Dalam trailer yang diterbitkan baru-baru ini, serial One Piece Live Action akan menampilkan saat-saat pertama edisi One Piece.

Jelang pemutaran perdananya, akun Twitter Netflik telah menerbitkan trailer terbaru.

Trailer tersebut berkisah tentang masa awal Monkey D. Luffy menjadi bajak laut.

One Piece membuat debut adaptasi live-action dengan seri baru yang akan hadir di Netflix akhir musim panas ini, dan Netflix telah menampilkan Topi Jerami dengan lebih baik dengan beberapa visual karakter baru yang menyoroti anggota kru!

Adaptasi live-action baru One Piece telah dikerjakan selama beberapa tahun terakhir, tetapi penggemar hanya mendapatkan sangat sedikit tampilan aktual pada seri baru ini saat sedang dalam produksi.

Serial live-action One Piece akan ditayangkan perdana dengan Netflix di seluruh dunia pada tanggal 31 Agustus .

Berjalan selama delapan episode yang masing-masing berdurasi sekitar satu jam, seri One Piece baru ini akan menangani peristiwa saga East Blue dari manga One Piece asli Eiichiro Oda yang melihat Monkey D. Luffy mengumpulkan anggota pertama kru Topi Jerami.

One Piece Netflix menampilkan Matt Owens dan Steven Maeda berperan sebagai showrunner utama dengan Eiichiro Oda sangat terlibat dalam proyek akhir.

Pemeran utama Topi Jerami yang terlihat pada karakter di atas termasuk orang -orang seperti Iñaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy, Mackenyu sebagai Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson sebagai Usopp, dan Taz Skylar sebagai Sanj i.

Pemeran tambahan untuk One Piece juga termasuk Morgan Davies sebagai Koby, Ilia Isorelýs Paulino sebagai Alvida, McKinley Blecher sebagai Arlong, Jeff Ward sebagai Buggy, Vincent Regan sebagai Garp, Aidan Scott sebagai Helmeppo, Peter Gadiot sebagai Shanks, Jean Henry sebagai Fullbody, Len -Barry Simons sebagai Chew, Alexander Maniatis sebagai Klahadore, Steven Ward sebagai Mihawk, dan banyak lagi.

One Piece adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda.

Manga ini telah dimuat di majalah Weekly Shōnen Jump milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli 1997, dan telah dibundel menjadi 105 volume tankōbon hingga Maret 2023.

Ceritanya mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet setelah memakan Buah Iblis secara tidak disengaja.

Luffy bersama kru bajak lautnya, yang dinamakan Bajak Laut Topi Jerami, menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai "One Piece" dalam rangka untuk menjadi Raja Bajak Laut yang berikutnya.