Harga Emas Hari Ini Naik Lagi, Kondisi Ini Prediksi Terus Berlanjut Hingga Akhir Tahun

Pengunjung melihat-lihat emas batangan sebelum memutuskan untuk membeli di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Jumat (7/9/2018). Minat masyarakat untuk berinvestasi emas batangan meningkat saat rupiah melemah karena pilihan investasi ini aman dan nilainya cenderung stabil. Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam saat ini Rp 657.000 per gram.

BANGKAPOS.COM -- Harga emas hari ini terus merangkak naik. Pada perdagangan emas di Aneka Tambang, harga dibuka Rp 759.000 per gram, naik Rp 5.000.

Sampai kapan harga komoditi logam mulia ini terus naik? Bagaimana tren harga timah hingga akhir tahun ini.

Melansir artikel Forbes, berjudul 'UBS: Gold To Reach Almost $1,700 Next Year' yang ditulis oleh Simon Constable yang memuat laporan tentang harga emas yang memiliki tren cukup baik hingga akhir tahun.

Bahkan harga emas diprediksi dapat menguat lebih dari 10 persen dalam 18 bulan ke depan.

Lonjakan emas batangan, yang telah lepas landas bulan ini, akan terus didorong oleh meningkatnya kekhawatiran investor, menurut bank Swiss UBS.

"Emas ditetapkan untuk memperoleh sebagai resesi, perdagangan dan risiko geopolitik naik, dan hasil jatuh," kata laporan itu.

Satu ons logam, yang baru-baru ini diambil $ 1.520 bisa menguat lebih dari 10% menjadi $ 1.680 pada tahun 2020.

Harga untuk logam telah bergerak antara $ 1.100 dan $ 1.300 per ons untuk sebagian besar dari lima tahun terakhir, menurut data dari Bloomberg.

Tapi pergerakan harga yang loyo itu sudah berakhir sekarang.

Laporan UBS menyoroti meningkatnya ketidakpastian di seluruh dunia karena katalisator untuk peningkatan baru-baru ini dan kemungkinan besar dalam nilai logam emas.