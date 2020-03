Prioritaskan Member, Level Up Gym Pilih Tutup Sementara Akibat Virus Corona Covid-19

Level Up Gym yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Kota Pangkalpinang tutup sementara, Jum'at (27/03/2020).

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Antisipasi penyebaran virus Corona Covid-19, Level Up Gym tutup sementara guna memprioritaskan kesehatan member dan masyarakat.

Penutupan sementara ini dilakukan Level Up Gym yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Kota Pangkalpinang, sejak hari ini Jum'at (27/03/2020) hingga menunggu informasi berakhirnya pandemi Corona Covid-19.

"Ketika kita mendengar adanya anjuran dari Walikota Pangkalpinang akan adanya sosial distancing ini kami juga khawatir. Makanya kami sebagai penyedia jasa tempat kebugaran Level Up Gym, menganggap kesehatan dan keselamatan dari member atau masyarakat adalah prioritas nomor satu. Jadi kami mencapai kesimpulan bahwa Level Up Gym tutup dulu sementara, sampai menunggu informasi virus ini kedepannya gimana," ujar Manager Level Up Gym, Christian Stephanus kepada Bangkapos.com, Jum'at (27/03/2020).

Namun akibat dari pandemi virus Corona Covid-19, Christian mengaku omzetnya turun drastis sebelum memutuskan untuk dilakukan penutupan sementara.

"Penurunan omzet sudah pasti terjadi apalagi mengingat orang-orang takut, untuk keluar rumah atau berinteraksi seperti biasa. Dua minggu belakangan ini omzet yang turun sekitar 40-50% dari omzet biasanya, tetapi penurunan ini bukan menjadi prioritas kami saat ini mengingat kesehatan member kami," jelasnya.

Lebih lanjut Manajer Level Up Gym ini berharap, seluruh pelaku bisnis dapat bertahan ditengah dampak virus yang juga menyerang hampir di seluruh dunia.

"Kita berharap yang terbaik atas keberlangsungan semua tempat bisnis, bukan hanya tempat gym saja. Berharap semua cepat baik-baik saja, dan covid-19 ini cepat berlalu. Mari berdoa untuk yang terbaik, semoga kita bisa mampu tabah, kuat dan dijauhi dari wabah ini," tututnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).