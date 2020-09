Boy W Kaget, Afgan Beberkan Kebiasaan Rossa yang Jarang Disorot, Bawa Makanan Spesial ke Apartemen

BANGKAPOS.COM -- Kediaman penyanyi Afgan Syahreza hari ini kedatangan tamu.

Adapun tamu tersebut seorang vlogger bernama Boy William.

Momen tersebut terekam melalui vlog Boy William dilansir TribunJakarta ( tribunnewsnetwork) pada Sabtu (5/9/2020).

Memasuki pintu utama, Boy William terkesima dengan konsep yang diusung apartemen Afgan.

"Apa kabar bro?" tanya Boy William.

• Buruan Daftar Lowongan Kerja Kemenko Perekonomian Gaji Rp 5 Juta Per Bulan

• Makan Nasi Cuma 2 Sendok Sehari, Syahrini Ingin Terus Diet Demi Puaskan Suami

• Buruan Kode Redeem Free Fire Terbaru 5 September 2020, Ada Bundle Keren hingga Skin Senjata

"Baik, kamu?" tegas Afgan.

"Good," jawab Boy William.

Boy kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Afgan memberikan kesempatan untuk melihat apartemen tersebut.

"Thank you for opening house for me. Gue yakin orang-orang gak tahu lo tinggal dimana," ujar Boy William.

"Ya ini pertama kalinya ada kamera yang masuk," imbuh Afgan.