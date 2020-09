Sinopsis Lengkap Drakor The World of The Married Episode 2 dan 3 di TransTV, Sikap Tenang Ji Sun Woo

Sinopsis Drama Korea The World of The Married Episode 2 dan 3 di TransTV, Sikap Tenang Ji Sun Woo

BANGKAPOS.COM -- Drama Korea ( drakor ) The World of the Married mulai tayang di TransTV Senin, 14 September 2020 jam 19.00 WIB.

Drakor The World of the Married berkisah tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang harus terusik dengan hadirnya orang ketiga.

Berikut sinopsis lengkap drama Korea The World of the Married episode 2 yang tayang hari ini dan episode 3 yang tayang besok.

EPISODE 2

Di pesta, gunting yang Ji Sun Woo bawa ia gunakan untuk menusuk suaminya.

• Sehari, Dua Peristiwa Berdarah di Pulau Bangka, Tagih Hutang Hingga Cinta Segitiga Berakhir Maut

• Semprot Disinfektan, Kong Djie Coffee Bar & Resto Sungailiat Datangkan Tim Khusus Cegah Covid-19

• RSJ Provinsi Lampung Bantah Tersangka Penusukan Syekh Ali Jaber Pernah Jalani Pemeriksaan Kejiwaan

gunting yang Ji Sun Woo bawa ia gunakan untuk menusuk suaminya.

Namun itu hanyalah pemikiran gelapnya saja, ia tak benar-benar melakukannya.

Ji Sun Woo memutuskan untuk bersikap seolah-olah tidak tahu tentang perselingkuhan suaminya.

Saat memberi kata sambutan pada tamu undangan, Lee Tae Oh mengucapkan terima kasih pada sang istri yang ia cintai.

Ji Sun Woo menghampiri Tae Oh dan menciumnya, hal itu membuat Yeo Da Kyung panas.

Namun Tae Oh langsung berdiri di samping Da Kyung dan memegang tangannya tanpa disadari orang lain.

• Begini Reaksi Presiden Jokowi Setelah Anies Baswedan Umumkan PSBB Ketat di DKI Jakarta