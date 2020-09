Diet Sehat Itu Seperti Apa? Dokter Gizi Jelaskan 4J dan Beri Tips yang Bisa Diterapkan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pada dasarnya diet yang dijalankan tujuannya adalah untuk pengaturan makan yang tepat, agar bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Diet yang dilakukan harus dapat dijadikan kebiasaan makan yang pada akhirnya dijadikan sebagai pola makan untuk jangka panjang.

Dokter Gizi Klinik RSUD Depati Bahrin Sungailiat, dr Sophika Umaya, M.Gizi, SpGk mengatakan idealnya diet diberikan atas petunjuk dokter, dengan alasan yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan masing-masing individu.

"Pada individu dengan kelebihan berat badan atau obesitas, tentu saja perlu dilakukan diet yang bertujuan untuk menurunkan berat badan, sehingga diharapkan dapat memiliki berat badan ideal," ujar dr Sophika, Jumat (25/9/2020).

Lebih lanjut, ia menyebutkan diet sehat adalah diet dengan rumus 4J yakni yang memperhatikan jumlah kalori, jenis makanan yang tepat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan, jadwal serta jurus masak.

"Disarankan untuk mengonsumsi beragam jenis makanan yang bernutrisi, sehingga zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dapat terpenuhi. Dalam melakukan diet diperlukan perhitungan kebutuhan kalori yang tepat. No one size fits to all," kata dr Sophika.

Kebutuhan masing-masing orang berbeda, bersifat taylor-made, sesuai dengan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik sehari-hari dan kondisi kesehatan.

Semuanya itu harus memperhatikan keseimbangan gizi seperti kecukupan kandungan karbohidrat, protein dengan nilai biologis tinggi, lemak berupa asam lemak esensial, vitamin dan mineral, serta serat.

"Oleh karena itu, agar diet yang dilakukan tetap sehat, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter yang ahli dibidangnya terlebih dahulu. Saat ini diet gen mulai populer dalam desain nutrisi yang bersifat personal," sebut dr Sophika.

Diet bisa didesain sesuai gen, yang sangat spesifik untuk tiap orang. Artinya tiap orang akan mempunyai dietnya sendiri, yang tidak bisa disamakan satu dengan lainnya, karena makanan yang baik buat orang lain, bisa jadi racun untuk seseorang.