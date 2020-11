Pengin Menurunkan Berat Badan Tetapi Malas Olahraga Berat? Coba Trik Ini!

BANGKAPOS.COM - Siapa yang tidak ingin memiliki berat badan ideal, apalagi tanpa harus bersusah payah dan bekeringat?

Tentunya, semua orang mau menurunkan berat badan dengan cara yang lebih cepat dan mudah untuk dijalankan.

Sebenarnya ini adalah hal yang mustahil, karena prinsip penurunan berat badan adalah kalori yang masuk lebih sedikit dari yang dikeluarkan.

Walau demikian, ada beberapa trik yang dapat dilakukan untuk membantu menurunkan berat badan tetapi malas melakukan aktivitas yang berat, seperti dilansir dari Eat This Not That.

1. Perbanyak rempah-rempah

Memperbanyak rempah-rempah ke dalam makanan yang kita konsumsi adalah salah satu trik penurunan berat badan.

Sebuah studi dalam jurnal Appetite menemukan, bahwa partisipan makan lebih sedikit hidangan kaya akan rempah-rempah daripada hidangan yang rempah-rempahnya terasa ringan.

Memasukkan banyak bumbu maupun rempah-rempah bebas garam juga memberikan kita kenikmatan makanan yang enak, tanpa menambahkan lemak atau kalori.

2. Menonjolkan makanan sehat

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Marketing, orang-orang lebih cenderung makan terlalu banyak camilan dari kemasan transparan daripada yang tidak tembus cahaya.