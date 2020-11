5 Tips Sederhana Menurunkan Berat Badan

BANGKAPOS.COM - Proses menurunkan berat badan memang tidak mudah.

Kita harus menjaga kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi, tetap terhidrasi, serta berolahraga secara rutin.

Namun, ternyata ada beberapa trik kecil yang belum banyak diketahui oleh orang agar dapat menurunkan berat badan secara efektif.

Untuk itu, simak trik-trik efektif untuk menurunkan berat badan yang dilansir dari laman Eat This Not That berikut ini.

1. Membuat gerakan kecil

Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal PLOS One meneliti peran miosin, protein motorik dalam sel hewan yang sangat penting untuk fungsi otot dan metabolisme.

Para peneliti menemukan, bahwa bagi banyak hewan, miosin bisa mati ketika otot tidak aktif, bahkan dalam waktu singkat.

Sementara, manusia juga memiliki miosin yang artinya setiap gerakan yang kita lakukan bisa membuat otot aktif dan menjadi terobosan dalam menurunkan berat badan.

Menurut ahli nutrisi dan metabolisme di Universitas Stanford, Clyde Wilson, Ph.D., untuk menjaga miosin, kita tidak perlu melakukan gerakan atau latihan dengan intensitas tinggi.

Cukup hanya dengan membuat gerakan kecil seperti mengayunkan lengan sambil bersantai di sofa.