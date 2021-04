Drama Korea Who Are You: School 2015

Nonton Drama Korea Who Are You : School 2015, Kisah Anak Kembar Bertukar Nasib

BANGKAPOS.COM - Bagi kamu yang suka film korea tentang sekolah, ada film menarik ni.

Film ini berjudul Who Are You: School 2015.

Who Are You: School 2015 merupakan seri keenam dari drama Korea School yang diproduksi KBS sejak 1999.

Pada musim keenam ini, aktris cantik Kim So Hyun dipercaya sebagai pemeran utama bersama Nam Joo Hyuk dan Yook Sung Jae BTOB.

Who Are You: School 2015 diarahkan sutradara Baek Sang Hoon.

Baca juga: Nonton Film Drama Korea Cinderella and the Four Knights 16 Episode Full

Drama Korea Who Are You: School 2015 (AsianWiki)

Baca juga: 7 Cara Nonton Bioskop Online Legal, Banyak Film Seru, Selamat Tinggal IndoXXI dan LK21

Baca juga: Nonton Drama Korea Tale of the Nine Tailed, Legenda Rubah Ekor Sembilan di Korea Selatan atau Gumiho

Sepanjang 16 episode, drama ini mengisahkan tentang sepasang anak kembar bernama Go Eun Byul dan Lee Eun Bi (keduanya diperankan Kim So Hyun).

Keduanya terpisah sejak kecil karena tinggal di panti asuhan berbeda.

Eun Bi tinggal dan besar di panti asuhan Love House di Tongyeong, Provinsi Gyeongsang Selatan.

Anak-anak panti lainnya menganggap Eun Bi sebagai sosok ibu.