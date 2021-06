Awas, 8 Kebiasaan Diet Ini Bisa Merusak Tubuh

BANGKAPOS.COM - Tidak ada yang salah untuk melakukan diet dengan mengonsumsi makanan yang sehat, menggerakkan tubuh, dan tidur cukup karena semuanya sangat penting bagi kesehatan fisik maupun mental.

Namun, jika kita terus-menerus mendengar nasihat diet yang buruk langsung dari budaya diet toksik atau beracun, maka sulit untuk menguraikan mana yang benar-benar sehat dan mana yang tidak.

Meskipun membatasi makanan dan berolahraga tiga kali sehari tampak seperti "lambang kesehatan", pada kenyataannya kebiasaan diet ini bisa sangat merugikan tubuh kita.

Jadi, sebelum melakukan perubahan kebiasaan apa pun dalam hidup, pastikan untuk mengetahui mana saja kebiasaan diet yang merusak kesehatan tubuh.

Baca juga: Seiring Bertambahnya Usia, Kapasitas Paru-paru Biasanya Bakal Menurun, Ini 5 Cara Meningkatkannya

Nah, oleh sebab itu, simak delapan kebiasaan diet populer yang benar-benar dapat merusak tubuh kita, seperti yang dilansir dari laman Eat This Not That berikut ini.

1. Tidak cukup makan

Jika kita membatasi makanan setiap hari, kemungkinan kita tidak akan cukup makan untuk menopang tubuh dengan baik.

Ahli nutrisi Lisa Young, PhD, RDN mengungkapkan bahwa makan terlalu sedikit dapat memperlambat metabolisme.

"Ini membuat kita lebih sulit untuk menurunkan berat badan. Kita merasa terlalu dibatasi dan kemudian kita cenderung makan berlebihan," ujarnya.

Baca juga: Daftar Minuman untuk Membantu Mengurangi Gejala Asam Lambung Naik

2. Berfokus pada makanan rendah kalori