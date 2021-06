Ini Alasan Penderita Diabetes Harus Membatasi Makan Nasi

BANGKAPOS.COM - Penderita penyakit diabetes harus waspada dengan pola makan.

Sebab, seseorang harus memperhatikan apa yang ia makan setiap hari untuk memastikan bahwa gula darahnya tidak naik ke tingkat yang tidak sehat.

Memantau jumlah karbohidrat dan skor indeks glikemik (GI) dari makanan yang dimakan dapat membuat pengendalian diabetes lebih mudah.

Merangkum dari Healthline, jika tidak mengikuti pola makan yang disarankan, diabetes dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius.

Beberapa dampak kesehatan antara lain penyakit kardiovaskular, kerusakan ginjal, atau infeksi kaki.

Beras kaya akan karbohidrat dan dapat memiliki skor GI yang tinggi.

Seorang penderita diabetes mungkin harus berpikir beberapa kali untuk mengonsumsinya dalam porsi besar.

Sebab, penelitian membuktikan bahwa mengonsumsi nasi dalam porsi yang sembarang dapat memengaruhi kadar gula darah seseorang.

Sebuah penelitian berjudul “White rice consumption and risk of type 2 diabetes: meta-analysis and systematic review” mengungkapkan bahwa orang yang makan nasi putih dalam kadar tinggi dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2.

Dengan demikian, jika seseorang sudah mencapai tahap pradiabetes, ia harus berhati-hati dengan asupan nasi hariannya.