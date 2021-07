9 Cara Mengontrol Hipertensi Selama Pandemi

BANGKAPOS.COM - Saat ini semua orang sedang berada di tengah pandemi akibat penyebaran virus corona baru, SARS-CoV-2.

Virus ini dapat menyebabkan penyakit pernapasan yang disebut Covid-19.

Penyakit ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami gejala ringan dan gejala berat.

Merangkum dari Healthline, beberapa kondisi kesehatan tertentu dapat menyebabkan seseorang mengalami risiko serius.

Baca juga: 7 Pertimbangan Diet untuk Menurunkan Gula Darah Tinggi

Salah satu risiko kesehatan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami risiko serius adalah tekanan darah tinggi.

Kaitan Covid-19 dan tekanan darah tinggi

Secara ringkas, seseorang disebut memiliki tekanan darah tinggi ketika tekanan darahnya lebih dari 130/80 mmHg.

Penelitian tahun 2020 berjudul “Association of hypertension and antihypertensive treatment with COVID-19 mortality: a retrospective observational study” menyelidiki lebih dari 2.800 orang yang dirawat di rumah sakit dengan Covid-19 yang dikonfirmasi di Cina.

Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut.

* Dari semua peserta penelitian, 29,5 persen memiliki tekanan darah tinggi. Dari mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, 83,5 persen menggunakan obat untuk mengelola kondisi mereka.