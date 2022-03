Profil Biodata Kim Tae Ri Pemeran Na He Doo Atlet Anggar di Drakor Twenty Five Twenty One

Drama Baru Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk di Twenty Five Twenty One

BANGKAPOS.COM - Profil biodata Kim Tae Ri pemeran Na Hee Do atlet anggar di drakor Twenty Five Twenty One.

Drama Korea Twenty Five Twenty One besutan sutradara Jang Ji Hyun ini tayang di Netflix dan dibintangi oleh sederet aktor papan tas.

Twenty Five Twenty One sendiri adalah drama romansa yang dikemas berbeda dengan latar tahun 1998

Di tahun itu, Korea Selatan sendiri sedang menghadapi krisis keuangan yang cukup parah.

Twenty Five Twenty One mengisahkan tentang Na Hee do seorang siswi SMA yang menekuni anggar hingga masuk dalam tim nasional.

Dia adalah orang yang berani dan pantang menyerah.

Sayangnya, karena krisis ekonomi, tim anggar nasional pun dibubarkan.

Sosok Na Hee Do memiliki cita-cita untuk menjadi atlet agar dapat bersaing dengan Go Yoo Rim (Bona WJSN), peraih medali emas termuda di Korea Selatan.

Drama ini dibintangi para aktris dan aktor ternama. Seperti Kim Tae Ri, Nam Joo Hyuk, Bona, Choi Hyun Wook hingga Lee Joo Myung. Nam Joo Hyuk sendiri akan menjadi lawan main utama Kim Tae Ri.

Profil Biodata Kim Tae Ri