PROMO Harga Minyak Goreng Hari Ini, Cek Harga Migor Terbaru di Alfamart dan Indomaret
Dalam update terbaru harga minyak goreng, terpantau Alfamart banyak memberikan promo diskon untuk beberapa merek minyak goreng.
BANGKAPOS.COM - Alfamart dan Indomaret setiap hari mengupdate harga minyak goreng di toko online.
Daftar harga minyak goreng terbaru untuk Alfamart diupdate di Alfagift.id, sedangkan daftar harga minyak goreng untuk Indomaret bisa dipantau di Klikindomaret.com.
Dalam update terbaru harga minyak goreng, terpantau Alfamart banyak memberikan promo diskon untuk beberapa merek minyak goreng.
Berikut daftar harga minyak goreng selengkapnya di Alfamart dan Indomaret pada hari ini, Jumat 12 Agustus 2022:
Harga Minyak Goreng di Alfamart Hari Ini
FILMA Minyak Goreng Pouch 2 L Rp 35.900 (sebelumnya Rp 51.500)
Sovia Minyak Goreng Sawit 2 L Rp 27.900 (sebelumnya Rp 42.200)
SunCo Minyak Goreng 2 L Rp 37.900 (sebelumnya Rp 46.900)
Fortune Minyak Goreng Pouch 2 L Rp 35.700 (sebelumnya Rp 42.400)
Sania Minyak Goreng 2 L Rp 35.900 (sebelumnya Rp 42.600)