INI Deretan Mobil Listrik yang Bisa Jadi Pilihan Ditengah Gempuran Kabar Harga BBM Naik

BANGKAPOS.COM -- Beberapa waktu ini kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi perbincangan publik.

Meski harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar belum naik hari ini, namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyarankan masyarakat untuk hemat energi.

"Harga minyak dunia masih 100 dolar AS (per barel), beban pemerintah untuk subsidi tinggi. Ini kita himbau masyarakat untuk hemat energi," kata Arifin ketika ditanyai soal rencana penyesuaian harga BBM Subsidi, yang dikutip Kontan via Tribunnews.com, Kamis (1/9/2022).

Penggunaan mobil listrik pun menjadi salah satu opsi dari langkah besar menghemat energi.

Penasaran bagaimana spesifikasi dan berapa harganya? berikut Bangkapos.com rangkum dari berbagai sumber harga mobil listrik yang telah dijual di Indonesia.

DFSK Mini EV

DFSK Mini EV ((KOMPAS.com/STANLY RAVEL))

Mini EV memiliki dimensi compact dengan panjang 2.995 mm, lebar 1.495 mm, dan tinggi 1.640 mm.

Untuk tampilan Mini EV sendiri terkesan lebih kotak dari rivalnya, Wuiling EV.

DFSK Mini EV dirancang lebih sederhana tapi tetap memiliki unsur menarik dengan desain kaca belakang yang lebar dan bagian bumper yang terlihat padat dan sporty.

Sayangnya belum ada informasi resmi soal kapasitas baterai yang akan digunakan DFSK Mini EV, termasuk juga soal daya jelajah dan tampilan resmi dari sektor interior.