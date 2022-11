UPDATE Harga BBM Terbaru November 2022, Wilayah Bangka Belitung Harganya Jadi Segini

BANGKAPOS.COM -- Inilah daftar harga Bahan Bakar Minyak atau BBM Non Subsidi jenis Dexlite, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex per 12 November 2022.

Diketahui Pertamina telah mengeluarkan harga BBM terbaru yang berlaku mulai 1 November 2022 lalu.

Ada sejumlah perubahan harga BBM yang wajib diketahui masyarakat.

Sebagai informasi dalam hal ini, PT Pertamina mulai menetapkan perubahan harga BBM.

Adapun perubahan harga BBM hanya berlaku bagi BBM Non Subsidi.

Perlu diketahui, untuk BBM Subsidi tidak mengalami perubahan harga atau bisa dikatakan masih stabil.

Harga BBM Non Subsidi rupanya mengalami perubahan harga khusunya untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Harga BBM Pertamax Turbo di wilayah Jawa Bali turun Rp 650.

Kini harga Pertamax Turbo menjadi Rp 14.300 dari Rp 14.950 per liter.

Harga Dexlite menjadi sebesar Rp 18.000 atau naik sebesar Rp 200 jika dibandingkan dengan Oktober yang sebesar Rp 17.800 per liter.

Harga Dexlite ini juga naik jika dibandingkan dengan September yang sebesar Rp 17.400 per liter.

Sementara harga Pertamina Dex berlaku 1 November sebesar Rp 18.550 per liter atau naik Rp 450 per liter jika dibandingkan dengan Oktober yang sebesar Rp 18.100 per liter.

Demikian juga kenaikan terjadi jika dibandingkan dengan September yang sebesar Rp 17.100 per liter.

Sementara itu bagaimana dengan harga BBM Non Subsidi di wilayah Bangka Belitung?

