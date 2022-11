Mudah! Begini Cara Nonton Piala Dunia 2022 di HP, Laptop, atau Televisi

BANGKAPOS.COM -- Pesta sepak bola Piala Dunia 2022 sudah mulai bergulir sejak 20 November 2022.

Tahun ini Piala Dunia dilaksanakan di negara Timur Tengah, Qatar. Delapan pertandingan pun telah rampung digelar.

Adapun laga-laga yang sudah diselenggarakan adalah Qatar vs Ekuador (0-2), Inggris vs Iran (6-2), Senegal vs Belanda (0-2), Amerika Serikat vs Wales (1-1), Argentina vs Arab Saudi (1-2). Denmark vs Tunisia (0-0), Mexico vs Poland (0-0), dan France - Australia (4-1)

Penggemar sepak bola bisa menyaksikan laga Piala Dunia 2022 lainnya melalui beragam cara, mulai via website, aplikasi, atau siaran TV digital.

Vidio memberikan opsi paket berlangganan bagi penggemar sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2022.

Baca juga: Terkadang Lupa Cara Berkawan Sindiran Halus Ketua DPRD Bangka Belitung Soal Bank Daerah

Baca juga: Raja Salman Gratiskan Semua Pusat Hiburan Usai Arab Saudi Gebuk Argentina di Piala Dunia 2022

Baca juga: Dibesarkan Tanpa Ayah, Livy Renata Sebut Susana Rahardjo Sosok Ibu yang Kuat

Paket pertama berlangganan Vidio itu memungkinkan fan me nonton lewat semua jenis perangkat termasuk televisi.

Sementara itu, paket kedua langganan hanya memungkinkan pe nonton mengakses pertandingan Piala Dunia 2022 dari HP atau tablet.

Langganan me nonton Piala Dunia 2022 untuk semua perangkat dihargai Rp 79.000, sedangkan khusus HP dan tablet Rp. 59.000.

Harga kedua paket itu belum termasuk biaya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 11 persen.

Total harga termasuk PPN 11 persen yaitu Rp. 98.790 untuk biaya me nonton Piala Dunia 2022 di semua perangkat termasuk televisi serta laptop.

Sementara itu, khusus HP dan tablet sebesar Rp 65.490.

Cara me nonton Piala Dunia 2022 melalui HP

Berikut tahap-tahapan atau cara me nonton Piala Dunia melalui HP atau tablet:

Download aplikasi Vidio di Playstore atau Appstore.

Baca juga: Cukup Masukkan NIK Bisa Bawa Pulang STB Gratis, Ini Penjelasan dan Link-nya untuk Pengajuan

Baca juga: INGAT! Pemprov Bangka Belitung Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama 22 Hari, Catat Ini Lokasinya

Baca juga: Pria Tiongkok Syok Lihat Perut Sang Istri saat Malam Pertama, Langsung Minta Cerai & Uangnya Kembali