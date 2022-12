Kondisi Skuad Timnas Inggris, Raheem Sterling Come Back Siap Pulangkan Juara Bertanan Prancis

(Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Penyerang Inggris Raheem Sterling (Kiri) dan bek AS Sergino Dest memperebutkan bola selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan AS di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha, Jumat (25/11/2022). Raheem Sterling siap tampil pada laga perempat final melawan Prancis, Minggu (11/12/2022) dini hari pukul 02.00 WIB. Artikel ini menyajikan kondisi terkini skuad Timnas Inggris, prediksi susunan pemain, prediksi skor dan linki live streaming laga Inggris vs Prancis.