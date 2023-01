Puan Maharani Bocorkan soal Kemungkinan Megawati Jadi Capres PDIP Untuk Pilpres 2024

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Calon presiden yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih misteri.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga kini belum mengumumkan siapa kandidat capres.

PDIP sendiri mengantongi tiket untuk mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024.

Tersiar kabar capres yang akan diusung PDIP adalah Megawati sendiri.

Baca juga: Sosok Capres PDIP, Jokowi Ungkap Asal-usul Sang Calon Untuk Diusung di Pilpres 2024

Namun, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menepis kabar tersebut.

"Tentu saja ngga mungkin, kami sebagai keluarga ngga akan mengijinkan," kata Puan Maharani di program ROSI KompasTV, dilansir Tribunnews, Minggu (15/1/2023).

Puan mengutip pidato Megawati dalam HUT ke-50 PDIP yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan harus taat konstutisi dan aturan perundangan.

"Bu Mega sebagai sosok yang pernah jadi presiden, wakil presiden, sudah matang secara politik karena sudah penuh dengan asam garam, lebih baik menjadi ibu bangsa," kata Puan Maharani.

Sementara itu, Puan Maharani juga buka suara soal anggapan dirinya bakal mendapat prioritas untuk dipilih sebagai calon presiden dari PDIP lantaran berstatus sebagai anak Megawati Soekarnoputri.

Awalnya, Rosi bertanya mengenai anggapan sebagian orang bahwa Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dipastikan bakal memilih Puan Maharani sebagai Capres PDIP.

Baca juga: Sosok Capres dari PDIP Disebut Seorang Pejabat Publik, Belum Tepat Diumumkan saat Ini

Baca juga: Profil Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang Jadi Kandidat Kuat Capres Partai PDI-P

Baca juga: Megawati Soekarnoputri Sudah Bicara dengan Jokowi soal Nama Capres dari PDIP Untuk Pilpres 2024

Hal ini lantaran selain posisinya sebagai anak Megawati, Puan juga sudah malang melintang di dunia politik.

Dengan posisi Puan sebagai Ketua DPR saat ini, Rosi juga menyebut karier politik Puan tinggal selangkah lagi untuk menjadi Presiden.

"Banyak sekali orang yang melihat bahwa Ibu Mega, untuk soal Capres ini pasti akan memilih Puan Maharani. Kenapa? karena Mbak Puan adalah putri Bu Mega, sudah malang melintang di dunia politik, Ketua DPR. Selangkah lagi. Jadi, Its now or never (sekarang atau tidak sama sekali)," tanya Rosi, dikutip dari Youtubu Rosi KompasTV, Kamis (12/1/2023).

Menjawab hal itu, Puan mengatakan tidak demikian.