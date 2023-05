Edi Ribut Ngaku Tak Tahu Rumah yang Disatroninya Ternyata Rumah Anggota Polres Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Slamet Santoso alias Edi Ribut otak komplotan pencurian yang dibekuk Tim Kelambit Buser Polres Bangka mengaku tak tahu kalau salah satu rumah yang ia curi di wilayah Tutut Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka adalah milik anggota Polres Bangka.

Ini diungkapkan Edi Ribut disela kegiatan jumpa pers ungkap kasus, Selasa (30/5/2023).

Bahkan ia dua kali ke rumah tersebut dengan mengangkut berbagai barang termasuk bantal dan kasur karena rumah dalam keadaan kosong.

"Waktu pertama tak tau rumah Polisi, nah yang kedua kali maling disitu terlihat kartu Polisi langsung ngajak kawan kawan pegi tapi ade barang yang kami bawa," kata Edi Ribut

Selain membekuk Edi Ribut, Tim Kelambit Buser Polres Bangka dipimpin Aipda Hendra Yadi juga membekuk anggota komplotan lainya antara lain Supanto alias Acong, Arifin alias Ifin, Suherman dan Yudha.

Dalam beraksi Edi Ribut membekali dengan senjata api rakitan laras pendek jenis revolver.

Kawanan ini beraksi menggunakan mobil pickup yang dirental. Untuk barang-barang curian juga tak memilih milih apa saja yang bisa diangkat mereka angkut.

Dari 19 TKP yang diakui ratusan item berbagai jenis barang diamankan Tim Kelambit Buser Polres Bangka sebagai barang bukti.

Hasil terbesar saat kawanan ini melakukan pencurian ratusan slop rokok di Kuday Kecamatan Sungailiat.

"Mereka ini apa saja diangkut sasaran utamanya rumah dalam keadaan kosong, dari 19 TKP yanf diakui hanya ada 8 laporan Polisinya," kata AKBP Taufik Noor Isya Kapolres Bangka.

Barang Bukti

Barang Bukti yang diamankan dalam ungkap kasus tersebut antara lain

- 1 buah senjata api rakitan

- 6 butir peluru tajam warna kuning

- 14 buah ban truk besar

- 73 dus keramik granit ukuran 50cm x 50 cm

- 1 unit mesin cuci merk Puremagic warna putih ungu

- 1 buah lemari anyam warna kuning

- 7 buah ban mobil merk Accelera

- 1 buah kompor gas merk Rinai

- 4 buah oli mesin ukuran 4 Liter

- 1 buah Rice cooker

- 4 buah sabun mandi saset merk nuvo

- 2 buah sampo botol ukuran kecil

- 3 buah sabun pembersih lantai merk Cling

- 2 buah molto saset merk Giv

- 1 buah mesin air merk Panasonic warna biru

- 1 buah dongkrak warna hitam

- 1 buah alat pemotong keramik merk makita warna hijau silver

- 1 buah Trapo Las merk Pro warna kuning

- 1 buah speaker aktif

- 3 buah bantal guling

- 3 buah bantal

- 1 buah kasur tipis warna hitam merah

- 2 buah selimut

-1 buah kipas angin kecil warna biru kuning

- 1 buah kipas angin besar merk Sanex warna putih

- 1 karung beras ukuran 40 kg merk 118 special

- 2 buah karung gula merkRose Brand ukuran 5kg

- 1 buah mesin jahit merk Singer warna putih ungu- 1 buah Tv merk Sharp ukuran 32inch warna hitam

- 6 buah panci stainlis

- 2 buah tabung gas 5kg warna warna hijau

- 23 saset kecil minuman merk Energen

- 12 saset kecil minuman merk Top whita kopi

- 3 saset kecil minuman luwak white kopi

- 5 saset kecil minuman beng-beng

- 4 saset kecil minuman good day

- 71 slop rokok berbagai merk

- 1 tabung elpiji 12kg

- 1 kompor gas merk Rinai

- 1 buah karpet Bulu

- 2 buah panci

- 1 buah kuali

- 2 buah ragak

- 1 buah jam tangan merk Guess

- 1 buah jam tangan merk Alexandre Christie

- 1 buah ijazah SMA an FERIYANUS GIAWA

- 1 SHUN SMK an DEA MAWADDAH UTAMI

- 1 ijazah SMP an JONATAN

- 1 ijazah SMA an SIRREN

- 1 buah Surat Tanda Tamat Belajar SMK an MARTAHAN PANJAITAN

- 1 Dompet warna biru berisikan Kunci Motor

- 1 buah dompet warna pink

- 4 buah BPKB sepeda motor

- 1 STNK sepeda motor a.n SAOR MARULITUA

- 1 STNK sepeda motor a.n IMAN

- 1 pasang emas anting-anting bermotiv salip

- 1 buah senapang angin warna cokelat

- 1 buah mesin sugu warna biru

- 1 buah mesin gerinda warna hitam

- 1 buah jerigen warna putih yg berisikan racun rumput

(deddy marjaya)